Hatayspor Çaykur Rizespor’a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Rizespor'un gollerini Diack (kendi kalesine) ve Ghezzal (pen), Hatayspor'un tek golünü ise Boutabba kaydetti.
KALECİ ERCE G.SARAY MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Hatayspor'da sarı kart gören Erce Kardeşler, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada soldan Ghezzal'in kullandığı kornerde iyi yükselen Papanikolaou'nun kafasını Erce Kardeşler iyi çıkardı. Dönen topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda Hataysporlu Diack'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21'inci dakikada sağdan rakip savunma arkasına sarkan Varesanovic'in içeriye çevirdiği topa Ghezzal yerden sert vurdu, kaleci Erce Kardeşler sağına uzanarak topu çeldi.
23'üncü dakikada Hatayspor'un gelişen atağında takım arkadaşı Kerim Alıcı'dan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Boutobba eşitliği sağladı: 1-1.
31'inci sağdan çizgiye inen Taha Şahin'in orta şut karışımı vuruşunda Erce Kardeşler direk dibinden son anda kornere uzaklaştırdı.
40'ıncı dakikada soldan aldığı pasla rakip ceza alanı önüne ilerleyen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerden sert şutunda top sol direğin yanından auta çıktı.
İlk yarı 1-1 eşitlikle bitti.
48'inci dakikada sağdan gelişen atakta takım arkadaşı Boutobba'dan aldığı pasla rakip ceza alanında giren Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Grbic topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
53'üncü dakikada Akintola'nın içeriye çevirdiği topu Sowe, Ghezzal'ın önüne bıraktı. Ghezzal'ın yerden sert vuruşunda kaleci Erce Kardeşler soluna iyi uzanarak topu kornere gönderdi.
61'inci dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına ortaladığı topa hareketlenen Varesanonic, Calvo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
63'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Ghezzal meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşma konuk Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
11'LER
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 59 Cemali Sertel), Abdulkadir Parmak (Dk. 83 Rivas), Diack (Dk. 59 Görkem Sağlam), Boutobba, Rui Pedro (Dk. 69 Massanga), Fernandes, Aboubakar (Dk. 69 Strandberg)
Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha Şahin (Dk. 79 Hojer), Mithat Pala, Hadziahmetovic (Dk. 75 Buljubasic), Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola, Sowe (Dk. 90+2 Jurecka)
Goller: Dk. 14 Diack (Kendi kalesine), Dk. 63 Ghezzal (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Boutobba (Atakaş Hatayspor)