Hatayspor Çaykur Rizespor’a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Rizespor'un gollerini Diack (kendi kalesine) ve Ghezzal (pen), Hatayspor'un tek golünü ise Boutabba kaydetti.

KALECİ ERCE G.SARAY MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Hatayspor'da sarı kart gören Erce Kardeşler, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.