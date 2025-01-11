Marmoush, Manchester City’e doğru!

İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester City'nin devre arası transfer dönemini epey hareketli geçirmesi bekleniyor...

Pep Guardiola'nın öğrencileri Premier Lig'de 6. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 puan toplayarak 22. sırada yer alıyor. Sezonun ikinci yarısında transfer takviyeleri yaparak yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen İngiliz devi, önemli bir isimde sona yaklaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, Eintracht Frankfurt forması giyen 25 yaşındaki Omar Marmoush ile el sıkışırken Alman ekibiyle de anlaşmaya çok yaklaştı.

JULIAN ALVAREZ'İN YERİNİ DOLDURACAK

Transferin kısa süre içinde resmileşmesi beklenenirken, Guardiola sezon başında ayrılan Julian Alvarez'in yerini Mısırlı yıldız ile dolduracaklarına inanıyor.

Omar Marmoush bu sezon şu ana kadar 24 maça çıkarken 18 gol atıp 12 asist kaydetti.