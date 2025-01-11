Masuaku’da ayrılık yakın! Yunanistan’dan talibi var...

AEK YENİDEN TALİP OLDU

Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre; AEK, Demokratik Kongolu sol bek ile ilgileniyor. Geçtiğimiz dönemde de Masuaku'ya talip olan Yunan ekibi, yazın kapıyı çalsa da taraflar anlaşamamıştı.