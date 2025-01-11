Masuaku’da ayrılık yakın! Yunanistan’dan talibi var...

Beşiktaş'ta yeni teknik adam belirsizliği sürerken bir yandan da kadroda bazı oyuncularla vedalaşmaya hazırlanıyor.
Takımda düşünülmeyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile devre arası transfer dönemin resmen açılmasıyla yollar ayrılabilir.
Bir kez daha oyuncuya talip olan Yunan ekibi, Masuaku'nun menajeri Meissa Ndiaye'yi görüşmeye çağırdı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki sol bek bu kez ayrılığa daha sıcak bakıyor.
Bu sezon 23 maçta 1 gol atıp ve 5 asist yapan Masuaku için pazarlıklar başlarken, Beşiktaş cüzi de olsa bonservis geliri bekliyor.