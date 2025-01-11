Sno dakika: Beşiktaş - Bodrum FK | Kartal’ın ilk 11’i belli oldu

Diğer yandan Volkan Demirel'in yönettiği Bodrum FK da küme düşme hattından çıkmak ve yukarılara tırmanmanın hedefinde. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın da 11'i belli oldu.

Beşiktaş XI: Mert, Onur, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa, Immobile

Bodrum FK XI: Diogo, Ondřej Čelůstka, Ajeti, Ali, Cenk, Ege, Taylan, Fredy, Musah Mohammed, Gökdeniz, Seferi.