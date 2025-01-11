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Giriş Tarihi: 11.1.2025 18:01 Son Güncelleme: 11.1.2025 18:06

Sno dakika: Beşiktaş - Bodrum FK | Kartal'ın ilk 11'i belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Bodrum FK'yı ağırlıyor. İki takım da çıkış yakalamak adına 3 puanı hedefliyor. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Sno dakika: Beşiktaş - Bodrum FK | Kartal’ın ilk 11’i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takım rakibi Bodrum FK'yı mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor.

Diğer yandan Volkan Demirel'in yönettiği Bodrum FK da küme düşme hattından çıkmak ve yukarılara tırmanmanın hedefinde. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın da 11'i belli oldu.

Beşiktaş XI: Mert, Onur, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa, Immobile

Bodrum FK XI: Diogo, Ondřej Čelůstka, Ajeti, Ali, Cenk, Ege, Taylan, Fredy, Musah Mohammed, Gökdeniz, Seferi.

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Sno dakika: Beşiktaş - Bodrum FK | Kartal'ın ilk 11'i belli oldu
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