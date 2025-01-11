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Giriş Tarihi: 11.1.2025 22:50

Trabzonspor’dan Arif Boşluk açıklaması!

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Arif Boşluk’un sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

DHA
Trabzonspor’dan Arif Boşluk açıklaması!

Trabzonspor'un genç oyuncu Arif Boşluk'un sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında ağrı hisseden Arif Boşluk'un sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, şu açıklamayı yaptı:

"Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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Trabzonspor’dan Arif Boşluk açıklaması!
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