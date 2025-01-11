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Giriş Tarihi: 11.1.2025 11:46 Son Güncelleme: 11.1.2025 11:55

Trabzonspor'dan Hauge hamlesi!

Trabzonspor haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine ekledi.

Trabzonspor’dan Hauge hamlesi!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yeni bir isim gündeme geldi.

Şenol Güneş'in hücumda skor yapabilen kanat isteği sonrası harekete geçen bordo-mavililer, bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunanan Norveçli futbolcu Jens Petter Hauge'yi radarına aldığı öğrenildi.

Her iki kanatta ve on numara pozisyonunda oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında eski takımı Bodo Glimt forması giydi.

Bodo ile bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarında görev yapan Hauge, 12 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Norveçli futbolcu kariyerinde daha önce Eintracht Frankfurt, Milan ve Gent formaları da giymişti.

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Trabzonspor'dan Hauge hamlesi!
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