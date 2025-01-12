2 satılık 4 kiralık

Devre arasında yapılacak takviyelerle takımı güçlendirmek için aralıksız çalışan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan gönderilecek isimler üzerinde yol haritasını hazırladı.Öncelikli olarak Serdar Aziz ile yollar ayrılacak.Fenerbahçe'de hâlâ potansiyeli yüksek olarak görülen isimler Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Cengiz Ünder kiralık olarak takımdan ayrılacak.Bu futbolcular arasında Lincoln için Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devrede olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği gelen haberler arasında.Stoper arayışındaki Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig'de Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u renklerine bağlamaya çok yakın olduğu kaydedildi. Sky Sports, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncu için 10 milyon Sterlin (yaklaşık 432 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu ve anlaşmanın sağlandığını yazdı. Haberde 31 yaşındaki futbolcunun, taktik zekası ve sıkı savunmasıyla tanınan teknik direktör Mourinho'nun elinde başarılı olabileceği belirtildi.