2 satılık 4 kiralık

Devre arasında yapılacak takviyelerle takımı güçlendirmek için aralıksız çalışan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan gönderilecek isimler üzerinde yol haritasını hazırladı. Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni planlama üzerine üst üste toplantılar yapan sarılacivertliler, 6 oyuncunun biletini kesti.
Öncelikli olarak Serdar Aziz ile yollar ayrılacak. Daha sonra üst üste yaptığı hatalar sonrası taraftardan çok fazla tepki gören Samet Akaydın gelen teklifleri değerlendirecek. İki futbolcu da bonservis ile takımdan ayrılacak.
LİNCOLN İÇİN HULL CİTY DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'de hâlâ potansiyeli yüksek olarak görülen isimler Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Cengiz Ünder kiralık olarak takımdan ayrılacak. Bu oyuncular sezon sonuna kadar başka bir takımda düzenli olarak forma giyip sezon sonu kampı için tekrardan kulübe dönecek.
Bu futbolcular arasında Lincoln için Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devrede olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği gelen haberler arasında.
DİEGO CARLOS'TA ANLAŞMA TAMAM
Stoper arayışındaki Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig'de Aston Villa forması giyen Diego Carlos'u renklerine bağlamaya çok yakın olduğu kaydedildi. Sky Sports, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncu için 10 milyon Sterlin (yaklaşık 432 milyon TL) ödemeye hazır olduğunu ve anlaşmanın sağlandığını yazdı. Haberde 31 yaşındaki futbolcunun, taktik zekası ve sıkı savunmasıyla tanınan teknik direktör Mourinho'nun elinde başarılı olabileceği belirtildi.