Ahmed Kutucu’ya takas formülü

Sarı-lacıvertli kulüp, Eyüpspor'da bu sezon çok iyi bir performans ortaya koyan kaleci Berke Özer ile kanat forvet Ahmed Kutucu'yu transfer listesine eklemişti. Transfer için henüz resmi bir teklif iletilmese de Fenerbahçe cephesinin yaptığı plan ortaya çıktı. Yönetimin özellikle gol ve asistleriyle yıldızını parlatan Ahmed Kutucu'yu çok istediği ve bunun için takas formülünü düşündüğü öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncuya karşılık Eyüpspor'a Levent Mercan veya Bartuğ Elmaz'ın yanında bir miktar para önerileceği ifade edildi.Fenerbahçe, "karaborsa bilet" iddiaları hakkında G.Saray'a cevap verdi. Açıklama şöyle: "Kulübümüz, kamu vicdanı açısından soruşturmanın derinleşmesinin zorunlu olduğunu vurgulamıştır.Kamuoyu bilmelidir ki Galatasaray Kulübü, söylemlerinin aksine karaborsa iddiaları ile ilgili şikâyetçi olmamıştır. Kamuoyunun dikkatinden kaçırmak istedikleri; kendi camiaları içerisinde görevlerde bulunmuş kişilerin iddialarının gerçekliğinin araştırılması ve sorgulanmasını engellemek, bu iddiaları önemsizleştirerek halkın görmezden gelmesini sağlamaktır. İlgili kulüp, bu vahim olayın üzerini kapatarak sürecin bittiği izlenimi vermeye çalışılsa da