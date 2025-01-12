Arda’nın şovu yetmedi El Clasico’da kulübede

İspanya Süper Kupa finali bugün El Clasico'ya sahne olacak. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'ndaki iki devin mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak
ve Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu Spor 1 kanalından yayınlanacak. Zorlu maç öncesi konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Kadroda sürpriz olmayacak"
ifadelerini kullandı. İspanya Kral Kupası'daki Deportiva Minera maçında 2 golle şov yapan Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.