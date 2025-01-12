Trendyol 1. Lig: Kocaelispor, Keçiörengücü’nü mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Keçiörengücü ile kozların paylaştı. Aktepe Stadı'ndaki maçı konuk ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 22'nci dakikada Erkam Develi kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından ligde lider konumda bulunan Kocaelispor, 41 puana yükseldi. Keçiörengücü ise 27 puanla 8. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ne gidecek. Keçiörengücü ise Sakaryaspor'u konuk edecek.

Stat: Aktepe

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 80 Orhan Nahırcı), Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş (Dk. 66 Camara), Erkam Develi, Abazaj (Dk. 46 Dembele), Traore (Dk. 80 Görkem Bitin), Oğuzhan Ayaydın (Dk. 46 Rroca), Ali Dere, Diouf

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Barış Alıcı), Cihat Çelik (Dk. 86 Vukovic), Pedrinho (Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Mendes, Markao (Dk. 64 Ahmet Sağat)

Gol: Dk. 22 Erkam Develi (Kendi kalesine) (Kocaelispor)