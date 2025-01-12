Gaziantep FK, Adana Demirspor’u tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun pasıyla ceza alanı içerisinde buluşan Okereke'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
17'nci dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza alanı önünde buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutu kalecide kaldı.
51'inci dakikada sol köşeden kullanılan korner atışında Tayfun Aydoğan'ın ortasına iyi yükselen Arda Okan Kurtulan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
66'ncı dakikada Adana Demirspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Abat Aimbetov'un şutunu kaleci kornere çelerek önledi.
76'ncı dakikada Ömürcan Artan'ın pasıyla ceza alanı dışında buluşan Sorescu'nun sert şutu üstten auta gitti.
81'inci dakikada Tolga Kalender'in kullandığı korner atışında topla buluşan Abdulsamet Burak'ın vuruşu kaleciye çarparak kornere gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Ömürcan Artan), Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 85 Ertuğrul Ersoy), Mandouiki, Sorescu, Ndiaye, Maxim (Dk. 74 Daubin), Okereke (Dk. 85 Mirza Cihan)
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Tolga Kalender, Yusuf Barası (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Abdulsamet Burak, Semih Güler, İzzet Çelik, Muanza, Ali Yavuz Kol (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Osman Kaynak (Dk. 89 Ozan Demirbağ), Arda Okan Kurtulan, Aimbetov (Dk. 78 Alioui)
Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)