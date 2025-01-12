Onur şanssızlığı bitirdi

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Onur Bulut, yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi. İlk yarıda sağdan içeri taşıdığı topu Ciro İmmobile'ye adeta 'al da at' dercesine bırakan tecrübeli oyuncu, arkadaşına golü attırdı. Yaptığı asistle bu sezon ilk kez skor katkısı sağlayan 30 yaşındaki futbolcu, büyük sevinç yaşadı.Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. İkili bir mücadele sırasında kafasına aldığı darbe sonrası sağlık ekiplerinden yardım isteyen Portekizli orta saha, başının döndüğünü söyleyince hemen kontrolden geçmek üzere sahayı terk etti. Beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye götürülen 26 yaşındaki futbolcunun tetkiklerinde önemli bir bulguya rastlanmadı.Siyah-beyazlı takımın Bodrum FK ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleye taraftarlar yapılan çağrıya rağmen ilgi göstermedi. Takımın son dönemdeki kötü gidişatı ve yağmurlu hava da bunda etkili olurken, maça gelen Beşiktaşlı futbolseverler ligde uzun aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.Beşiktaş'ın Libyalı oyuncusu Al-Musrati için Suudi Arabistan ekibi Al Fateh, seçimden önce 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro net ve 3 milyon Euro da bonus olmak üzere şarta bağlı öneri yapmıştı. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz teklifle karşı karşıya olan siyah-beyazlı yönetim, rakamı yetersiz bulurken, "Kümede kalınması halinde opsiyon geçerli olur" maddesinin de kaldırılmasını istemişti. Ancak Al Fateh, bu iki isteğe karşı geri dönüş yapmadı.