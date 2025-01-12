Şenol Güneş’ten flaş Eren Elmalı açıklaması!

SÜPER Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro hat-trick yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN FLAŞ EREN ELMALI AÇIKLAMASI

Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi hakkında, "Eren bizim oyuncumuz, bana sorarsan ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı. Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız." açıklamasını yaptı.

"VISCA İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Şenol Güneş: Visca ile devam etmek istiyoruz. Ona da devam etmek istediğimizi söyledik. Kulübümüz sözleşme uzatma konusunda kendisiyle görüşecek. Bizim için özel bir oyuncu.