Sivasspor’dan transfere jet giriş: Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci Sivasspor’da!

Süper Lig'de 19 puanla 15.sırada yer alan Sivasspor, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Yiğidolar, tecrübeli oyuncular Efkan Bekiroğu ve Tolga Ciğerci'yi transfer etti.

14 Eylül 1995'te Almanya'nın Dachau kentinde doğan Efkan Bekiroğlu, futbol kariyerine SC Fürstenfeldbruck altyapısında başladı. Ardından FC Unterföhring, Augsburg II ve 1860 Münih formaları giydi. 2020-2021 sezonunda Türkiye'ye transfer olarak Alanyaspor'da forma giymeye başlayan Efkan, son olarak Ankaragücü'nde mücadele etti.

EFKAN KİRALIK OLARAK GELDİ

Orta sahada on numara pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde toplam 326 maça çıktı, 93 gol atıp 41 asist yaptı. Sivasspor, Efkan ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.

TOLGA CİĞERCİ İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

23 Mart 1992'de Almanya'nın Nordenham kentinde dünyaya gelen Tolga Ciğerci, futbol hayatına Wolfsburg altyapısında başladı. Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Ankaragücü'nde mücadele etti.

Ön libero pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki Tolga, kariyerinde toplam 362 maça çıktı, 40 gol atıp 23 asist yaptı. Tolga, ayrıca 4 kez A Milli Takım formasını da giydi. Sivasspor Tolga Ciğerci ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER TANITIMINDA GASSAL DİZİSİ SÜRPRİZİ

Sivasspor, yeni transferlerini duyurmak için ilgi çekici bir yöntem seçti. Yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan Gassal dizisinden esinlenen kulüp, dikkat çeken bir tanıtım videosu hazırladı. Videoda, dizinin ilk bölümündeki kız isteme sahnesi futbola uyarlanarak eğlenceli bir şekilde sunuldu. Taraftarlar, Yiğidolar'ın bu yaratıcı çalışmasını sosyal medyada büyük ilgiyle karşıladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede yoğun etkileşim alarak taraftarların takdirini kazandı.