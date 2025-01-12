SÜPER LİG: Sivas’ta kazanan yok!

Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

Karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Sivasspor'un golünü 29'uncu dakikada Fode Koita atarken, konuk ekibin sayısı 57'nci dakikada Sergio Cordova'dan geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 20, Alanyaspor 22 puana yükseldi.

Sivasspor, ligin bir sonraki Trabzonspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11'inci dakikada orta alanda Pritchard'ın pasında soldan hareketlenen Uğur ceza alanına girerken şutunu çekti, top yandan auta gitti.

29'uncu dakikada Koita'nın pasında soldan Rodrigues hareketlendi. Ceza alanına yönelen Koita'yı topla buluşturdu. Koita'nın sol ayağı ile gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-0.

43'üncü dakikada Alanyaspor atağında, orta alanda Poungouras'tan topu kapan Janvier'in şutunda top yandan auta gitti.

52'nci dakikada Efecan'ın pasında sağ çaprazdan Augusto'nun şutunda kaleci Nikolic iki hamlede topu kontrol etti.

57'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Makouta'nın içeriye çevirdiği topu ceza alanında Cordova kafayla filelere gönderdi ve takımına eşitliği sağlayan golü kaydetti: 1-1.

58'inci dakikada sağdan hareketlenen Murat Paluli yerden ceza alanına gönderdi. Topu kontrol edip yerden vuran Koita'nın şutunu kaleci Ertuğrul çelmeyi başardı.

80'inci dakikada sol kanattan Uğur'un pasında ceza alanında topla buluşan Moutousammy'nin önünü açıp vuruşunda kaleci Ertuğrul, kornere çelerek tehlikeyi önledi.

89'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Pritchard kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

90'ıncı dakikada sol kanattan Emre'nin ceza alanına gönderdiği topa Rodrigues hareketlendi. Yakın mesafeden vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan (Dk.67 Emre Gökay), Rodrigues, Koita (Dk.67 Bekir Böke)

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto (Dk.82 Lopes), Janvier (Dk.74 Jo Hwang), Efecan (Dk.82 Fatih), Cordova (Dk.88 Balkovec)