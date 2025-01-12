Trendyol 1. Lig: Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK’yi tek golle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Şanlıurfaspor, 1-0 kazandı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 57'nci dakikada Hasan Hüseyin Acar kaydetti. Ev sahibi ekipte Eren Tozlu, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, 30 puanla 4. sırada kaldı. Şanlıurfaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan (Yakup Kırtay dk. 46), Orhan Ovacıklı (Süleyman Koç dk. 86), Tonio Teklic (Koray Kılınç dk. 71), Sefa Akgün, Guram Giorbelidze, Odise Roshi (Salih Sarıkaya dk. 71), Azubuike Okechukwu, Eren Tozlu, Streli Mamba (Furkan Özhan dk. 46)
Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Urie-Michel Mboula, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Miraç Acer, Reagy Ofosu (Ahmet Gökbayrak dk. 88), Stefan Ashkovski, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Amar Begic (Cuma Menize dk. 81), Olarenwaju Kayode (Petteri Forsell dk. 90)
Gol: Hasan Hüseyin Acar (dk. 57) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Eren Tozlu (dk. 74) (Erzurumspor FK)