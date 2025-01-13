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Giriş Tarihi: 13.1.2025 16:27

1.LİG: Karagümrük, Andre Gray'i transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Andre Gray'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA
1.LİG: Karagümrük, Andre Gray’i transfer etti!

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber takımlar kadrolarını güçlendirmeye başladı. Fatih Karagümrük, Andre Gray'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaikalı forvet Andre Gray'i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkati çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray'e hoş geldin diyor, Solwie Energy Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

2023'te Yunanistan'ın Aris, 2024'te Suudi Arabistan'ın Al Riyadh takımlarında top koşturan 33 yaşındaki Jamaikalı oyuncu, son olarak İngiltere'de Plymouth forması giydi.

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1.LİG: Karagümrük, Andre Gray'i transfer etti!
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