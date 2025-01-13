Aslan’ın havası çok farklı

G.SARAY, LİGDE 11 KASIM 2023'TEN BERİ DEPLASMANDA YENİLMİYOR

DIŞARIDA GOL ŞOV! BARIŞ

Alper Yılmaz, G.Saray'ın deplasman maçlarında etkisini de katlıyor. Milli oyuncu, son 3 dış saha mücadelesinde de fileleri buldu. Barış, Sivas'ta 1 kez ağları sarsarken Kayseri ve Başakşehir maçlarında ise ikişer kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Mart 2012'de Necati Ateş'ten bu yana G.Saray forması ile ligde üst üste iki deplasmanda ağları ikişer kez bulan ilk isim oldu.

ZOR ŞARTLARDA KAZANDIK

Galatasaray'a galibiyeti getiren Barış Alper, hava şartlarına vurgu yaparak şöyle devam etti: "Dışarıda zorlu şartlar vardı, çok soğuktu. Kazanmayı bildik. Attığım gollerden ötürü mutluyum. Bu gollerimi ansızın aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun."

BAŞAKŞEHİR'İ 7 BİTİRDİ!

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'e konuk olduğu son 7 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Aslan bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.



BARIŞ Alper Yılmaz, 11 Ocak 2022'de hayatını kaybeden eski G.Saraylı Ahmet Çalık'ın formasını açarak, meslektaşını andı…

SAHTE YILDIZLARINI 7'YE ÇIKARSINLAR

G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk maçın ardından TFF ve MHK'ye yönelik sert ifadeler kullandı: "Daha önce de bu TFF'yi tüm kurullarıyla istifaya davet etmiştik, ısrarımız devam ediyor. Seçilmesine katkımız oldu, bundan dolayı üzgünüz. Kandık! Mayıs ayında şampiyon olacağız. Onlar sahte yıldızları takmaya devam ediyor. Benim bir önerim var. 1907 yılı kuruluş yıl dönümleri. 7 yıldız taksınlar. Hiç değilse havaları olsun. Yarınki (Bugünkü) maçta ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için neler yapacaklar, gözlemleyeceğiz."

KUPADA DA DEVAM ETMELİYİZ

Galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşayan Torreira, kendileri açısından çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Havanın soğukluğunu da hatırlatan Uruguaylı orta saha, "Bu takım, dostlukla, takımdaşlıkla, Florya'da çalışanlarla, tüm ekiple beraber bir aile gibiyiz. Konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da devam etmeliyiz, iki senedir eleniyoruz" dedi.