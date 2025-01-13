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Giriş Tarihi: 14.1.2025 01:16 Son Güncelleme: 14.1.2025 01:28

Recep Uçar: Bireysel hatalardan kaybettik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maçta fazla bireysel hata yaptıklarını söyledi.

AA
Recep Uçar: Bireysel hatalardan kaybettik

Uçar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini anlatan Uçar, "Ama bir puan bile alamadık. Az hata yapmamız gerekiyordu. Bireysel olarak da performans olarak da en üstlere çıkmamız gereken bir maçtı. Maalesef bugün bireysel hataları fazla yaptığımız maçtı." dedi.

''ESERİNİZ İLE GURUR DUYUN''

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın açıklamalarına değinen Uçar, "İki takımın da yöneticileri eserleriyle gurur duysun. Eserinizle övünebilirsiniz. Sizler ülke futbolunu bu hale getirdiniz. Ne VAR'dakiler sağlıklı karar veriyor ne de maçı yönetmeye çıkanlar objektif. Biz sadece bundan kaybetmedik, üzerime düşeni alacağım. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Hiçbir şey değişmeyecek. Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi." diye konuştu.

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Recep Uçar: Bireysel hatalardan kaybettik
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