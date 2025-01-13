En yüksek limit Trabzonspor’da

Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün başladı ve 11 Şubat 2025'te sona erecek. TFF, önceki gece harcama limitlerindeki yüzde 30'luk sapma oranının iptal edildiğini açıklamış, dün ise yüzde 30 sapma oranının geçerli olacağını bildirmişti. Akşam saatlerinde ise harcama limitleri belirlendi. En yüksek limit, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan Trabzonspor'a verildi. Bordo-mavililer sapma dahil 4 milyar 983 milyon 615 bin 510 TL limite sahip. F.Bahçe'nin 2 milyar 381 milyon 740 bin 752, G.Saray'ın ise 2 milyar 293 milyon 888 bin 55 TL limiti var. İşte harcama limitleri: