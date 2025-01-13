G.Antep evinde güzel!

Gaziantep FK, Adana Demirspor engelini tek golle geçti: 1-0. Mücadelenin 5. dakikasında savunma arkasına atılan topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Sorescu, kale önündeki Okereke'yi gördü.Kırmızı-siyahlı ekip, maçın kalan bölümünde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Konuk takım da girdiği az sayıda pozisyondan sonuç alamayınca gülen taraf, Gaziantep FK oldu: 1-0. Bu sonuçla Güney ekibi evindeki 9. maçında 6. zaferine imza attı. Adana Demirspor ise Başakşehir'in ardından Gaziantep FK'ya da yenildi.