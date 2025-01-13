Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri G.Antep evinde güzel!
Giriş Tarihi: 13.1.2025

G.Antep evinde güzel!

Son sıradaki Adana Demir’i Okereke’nin golüyle mağlup eden kırmızı-siyahlılar, sahasında üst üste 6. galibiyete imza attı

G.Antep evinde güzel!
Gaziantep FK, Adana Demirspor engelini tek golle geçti: 1-0. Mücadelenin 5. dakikasında savunma arkasına atılan topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Sorescu, kale önündeki Okereke'yi gördü. Nijeryalı futbolcunun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın kalan bölümünde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Konuk takım da girdiği az sayıda pozisyondan sonuç alamayınca gülen taraf, Gaziantep FK oldu: 1-0. Bu sonuçla Güney ekibi evindeki 9. maçında 6. zaferine imza attı. Adana Demirspor ise Başakşehir'in ardından Gaziantep FK'ya da yenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
G.Antep evinde güzel!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA