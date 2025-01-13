Göztepe evinde farklı kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Kasımpa ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi Tijanic , Juan, Romulo, Victor Hugo ve İsmail Köybaşı'nın golleriyle 5-0 mağlup etti. Kasımpaşa'da Nicholas Opoku 71. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Göztepe bu galibiyetle 31 puana yükseldi ve 4'üncü sıranın sahibi oldu. Kasımpaşa ise bu sezon ilk kez deplasmanda yenilerek 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan Nielsen'in ortasında topa gelişine vuran Romulo'nun şutunu kaleci Gianniotis, güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Göztepe öne geçti. Dennis'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlığı önüne alıp kaleciyi çalımlayan Tijanic, topu ağlara gönderdi: 1-0.

12. dakikada Tijanic'in orta saha önlerinden kullandığı serbest vuruşta topa müdahale eden Nielsen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ofsaytta olan Miroshi de bu sırada topa hamle yaptı. Hakem Ümit Öztürk, VAR'ın müdahalesi sonucu pozisyonu izleyip, ofsayt kararı verdi.

22. dakikada Kasımpaşa hücumunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

39. dakikada Djalma Silva'nın ara pasında topla buluşan Romulo'nun şutunda ağlara giden meşin yuvarlak ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

51. dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Nielsen'in sağdan kestiği ortada Miroshi kafayı vurdu, kaleci Gianniotis yakın mesafeden topu kurtardı.

52. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Tijainc'in kullandığı kornerde Kasımpaşa savunması topu uzaklaştıramadı. Koray şutunu çekti, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis topu çeldi. Seken topu Miroshi, Juan'a aktardı. Juan'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

61. dakikada Hajradinovic'in sert şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Kontratağa kalkan Göztepe'de Juan, Opoku'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, Opoku'yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

78. dakikada Göztepe golleri üçledi. Hızlı gelişen atakta Matsuki, topu sağından koşu yapan Romulo'ya aktardı. Brezilyalı golcü seri çalımlarla ceza alanına girip kaleciyi de geçti ve topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

86. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. İsmail'in ceza sahası dışından çektiği top kaleci Gianniotis'ten sekti, Hugo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-0.

90+2. dakikada Göztepe'nin gol yağmuru devam etti. Kasımpaşa savunmasını bomboş yakalayan Göztepe'de Romulo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Romulo topu boş durumdaki İsmail'e aktardı. İsmail farkı 5'e çıkardı: 5-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahadan 5-0 galip ayrıldı.