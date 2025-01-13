Haber turu

AMED 90+6'DA GÜLDÜ: 1-0

TRENDYOL 1. Lig'in 19. haftasında üst sıraları hedefleyen iki takımın mücadelesinde Amedspor, Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Güneydoğu ekibine 3 puanı getiren gol, 90+6'da Adama Traore'den geldi. Bu sonucun ardından Amedspor puanını 29'a yükseltti. Ankaragücü ise 27 puanda kaldı. Diyarbakır'da oynanan mücadelede, sarı-lacivertli futbolcular köşe vuruşu ve taç atışlarından tribünden atılan yabancı maddeler sebebiyle maç boyunca büyük zorluk yaşadı.

LİDER KOCAELİSPOR TEK GOLLE KAZANDI

1. LİG'DE liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor ise Keçiörengücü deplasmanında 22. dakikada Erkam Develi'nin kendi kalesine attığı golle 3 puanın sahibi oldu. En yakın takipçileri 34 puanlı Karagümrük ve Bandırma ile puan farkını 7'ye çıkardı. Kocaelispor, 2009'da veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönmek için sezonu lider tamamlamak istiyor.



DİĞER SONUÇLAR:

Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: 0-1 Boluspor-Adanaspor: 3-1 Gençlerbirliği-Y.Malatyaspor: 3-0



BAHÇEŞEHİR YIKILDI: 73-74

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Mersin Spor ile Bahçeşehir Koleji arasındaki mücadele nefesleri kesti. 1. periyodu 17-14 geride kapatan Bahçeşehir, devreye 33-30 önde girdi, 3. periyodu ise 58-51 üstün kapattı. Son çeyrekte dokuz sayı geride olan Mersin, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 74-73 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip, 8. galibiyetini alırken, Bahçeşehir 14. maçında 6. kez kaybetti. Bahçeşehir'de yeni transfer Kenan Sipahi 8 sayı- 5 ribaund-4 asist, Furkan Korkmaz ise 5 sayı ile mücadele etti.



BİZİMKİLERİN İLK KUPASI

TÜRKİYE'Yİ Portekiz'de temsil eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica ile ilk kupalarını kazandı. Normal süresi 1-1 sona eren Portekiz Lig Kupası finalinde Sporting'i seri penaltılarla 7-6 mağlup eden Benfica, büyük sevinç yaşadı. Kerem, 46'da Andreas Schjelderup'un yerine oyuna dahil olurken, Orkun ilk 11'de başladığı finalde 83'te yerini Renato Sanches'e bıraktı. 4. penaltıda topun başına geçen Kerem, yaptığı şık vuruşla Franco Israel'i avladı. Benfica, 8. kez zafere ulaşırken Bizim Çocuklar ilk kez kupa sevinci yaşadı.