Konyaspor’da başkan Korkmaz’dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 3-2 kayberek maçın ardırdan başkan Ömer Korkmaz hakemler hakkında sert eleştiriler yaptı.

Korkmaz maç hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Dün Fenerbahçe kulübü fragman yayınladı. Bugünü işaret ettiler galiba. Kostic'in en az 3 sarı kartı var. Dzeko'nun yaptığı hareket kırmızı kart. Sahada hakem yok. VAR odasında hakem yok. Korner olmayan pozisyondan gol yiyoruz. Nereye kadar gideceğiz? Merak ediyorum. Louka Prip'e atılan dirsek Kadıköy'de Fenerbahçe'nin oyuncusuna yapılsa ne karar verilecek?, "Türkiye'de futbol 1-2 takım arasında oynanacaksa biz oynamayalım! Hakem, kararları Fenerbahçeli oyunculara bıraksa 2 kişi eksik kalırlardı! Fenerbahçe'ye değil hakeme yenildik!"