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Giriş Tarihi: 13.1.2025 14:36

Manchester City ve Liverpool, Tchouameni’nin peşine düştü!

İngiltere Premier Lig'in iki dev takımı Manchester City ile Liverpool, Real Madrid’in Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

DHA
Manchester City ve Liverpool, Tchouameni’nin peşine düştü!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Manchester City ile lig lider Liverpool, bu kez transfer için karşı karşıya geldi.

İki takım, Real Madrid'in 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istiyor. Liverpool daha önce 2022 yılında Fransız oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Tchouameni'nin tercihi Real Madrid olmuştu.

MANCHESTER CITY DE PEŞİNDE

Öte yandan Guardiola ile yeni sözleşme imzalayan ve takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Manchester City de Tchouameni'yi yaz transfer döneminde kadrosunda görmek istiyor.

MADRID BIRAKMAK İSTEMİYOR

Real Madrid ise devre arası transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusunu bırakması istemiyor.

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Manchester City ve Liverpool, Tchouameni’nin peşine düştü!
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