MHK kalsın diye mi yabancı var geliyor!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, maçın ardından TFF, MHK ve yabancı VAR hakemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yabancı VAR'ı, TFF'nin istemediğine ancak Kulüpler Birliği'nin çoğunun talep ettiğine değinen Gümüşdağ, "Biz şerh koyduk, endişelerimizi anlattık. VAR'da 9 hakem, Avrupa'nın en iyi 5 liginden nitelikli hakemleri getirmekte zorlanırız. Devamlılığın sağlanması mümkün değil. Yabancı VAR fayda değil zarar sağlar" dedi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu da eleştirirken, "Geçmişinde 8 Mart faciası var. Onu temizleyemeden ikinci bir 8 Mart daha yaptı. Ardından yabancı VAR'a o da inanmazken tutunmaya çalışıyor. Bu yabancı VAR'ı, MHK'yı orada tutmak için alıyor olmayalım, endişem odur. Bir iş bilmezlik var MHK'da. Şu ana kadar fiyasko. Güven ortamı kalmadı. Hakemlik sistemine tam desteğiz ama bu MHK ile olmaz. Danışma Kurulu ile hakemliğin bir parçası olduk ama biz yönetmeyeceğiz, hakemlik işi, amir durumda olan TFF'nin konusudur" ifadelerini kullandı.



F.BAHÇE'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın Başakşehir'le oynadığı karşılaşmanın ardından olay bir açıklama mesajı yayımladı. 'Galatasaray takımına hediye edilen bir maç daha' başlığı ile yapılan paylaşımda Fenerbahçe şu ifadeleri kullandı: "Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı! Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor! Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz.''