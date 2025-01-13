Muslera&Mertens benim için önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncuların bir an önce Kemerburgaz'daki tesislere geçmek istediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki Muslera ve 37 yaşındaki Mertens ile ilgili "Bizim için önemli futbolcular. Onlar bu performansta olduğu sürece G.Saray'ın kapısı her zaman açık. Muslera takımın önemli etkenlerinden, soyunma odasında elimiz ayağımız. Sezonu en iyi şekilde tamamlayıp, oyuncularla, yönetimle birlikte karar vereceğiz. Onların istediği yerde onlarla olmak G.Saray için büyük bir mutluluk olur" dedi.

NELSSON'DA AYRILMA İSTEĞİ VAR

Takımdan ayrılacağı konuşulan Nelsson'un da önemli bir isim olduğunu söyleyen Buruk, "Girdiği maçlarda katkı veriyor, oynama isteği var. Bazen oyuncularda, oynamadığı yerden başka takıma gidip oynayayım düşüncesi ortaya çıkabiliyor. Burada devam ettiği sürece formanın adaylarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.

KULÜPLERE SAYGI DUYMAK GEREKİR

Hem savunmaya hem de hücuma düşündükleri oyuncular olduğunu da aktaran 51 yaşındaki hoca, Eren Elmalı ile ilgili soruya da cevap verirken sözlerini şöyle sürdürdü: "Görüştüğümüz oyuncular var. Burada önce kulüplerine saygı duymak gerekiyor. Bu transferleri bir şekilde yürütüyoruz. Türk mü olur yabancı mı olur… Birçok isimle görüşüyoruz. Transfer için 1 aylık süre var."

'TORREİRA'YA HERKES GIPTA İLE BAKIYOR!'

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Torreira ile ilgili "İyi aktör" açıklamalarını da yorumlayan Okan Buruk, "Torreira herkesin gıpta ile baktığı bir oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından birisi. Muslera gereken cevabı verdi, yeni adını Kıvanç olarak açıkladı. Torreira bizim için önemli, işini doğru şekilde yapıyor. Oyuncular üzerinden çok fazla konuşulmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.