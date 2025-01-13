Süper Kupa’da Real’i Barçaladı!

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Real Madrid'i 5-2 gibi tarihi skorla mağlup etti ve kupayı 15. kez müzesine götürdü. Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan müsabakada Hansi Flick'in takımında golleri Yamal, Lewandowski (pen.), Raphinha (2) ve Balde kaydetti. Ancelotti'nin ekibinde ise Mbappe ile Rodrygo skor buldu. Barcelona'da kaleci Szczesny, 57'de kırmızı kart gördü.