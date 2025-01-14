Beşiktaş’ta Hakan Daltaban’dan transfer açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörüne ilişkin Hakan Daltaban, "Futbol tarafı tamamen başkanımızda. Şunu bilsin camia, çok yüksek tazminatlarla göndereceğimiz bir hocayla el sıkışmayacağız. Panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlama içerisindeyiz. Başkanımız da bu kararlılık içerisinde. Başkanımız kısa süre içinde bilgilendirme yapacaktır." sözlerini kullandı.

"NEREYE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Beşiktaş İkinci Başkanı Daltaban, "Beşiktaş çıktığı her maçı kazanmak zorundadır. Formamızı giyen oyuncu değerlidir. Değerli bir kadromuz var. Çalışmaların bir teknik tarafı, bir de psikolojik tarafı var. Başkanımız evinden daha çok zamanı Ümraniye'de geçiriyor. Takım ruhunu yaratmaya çalışıyor. Umarım daha iyi sonuçlar alarak Avrupa'da yolumuza devam etmek en büyük arzumuz. Takımın eksiklerini ve nereye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ara transferler zordur. Sezon sonudur transferler. Ara transferde Beşiktaş'a fayda sağlayacak oyunculara başkanımız gidecektir." dedi.

"KADRONUN İYİ BİR ZEMİNDE OYNAMAYA HAKKI VAR"

Beşiktaş İkinci Başkanı, "Çimlerle ilgili çalışmalar 365 gün 24 saat bitmez. Çimlerin beslenme ihtiyacı vardır. Şu anda onlar devam ediyor. Stadyumdan sorumlu yöneticilik yaptım daha önce. Bu anlamda yapılması gereken tüm çalışmalar yapılıyor. 70-80 milyon euroluk takım kurduğunuzda çimden parayı kısamazsınız. Rulo çime konserler için geçmedik. Burada konser yapmasak da rulo çime geçeceğiz. Bizim kurduğumuz kadronun iyi bir zeminde oynamaya hakkı var. Biz futbolcularımıza tüm olanaklarını sağlamak, onlar da iyi oynamak zorunda." diye konuştu. (TRT Spor)