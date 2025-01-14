Buldozer Göztepe!

Süper Lig'de günün diğer maçında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılarda 7. dakikada Tijanic, kaleciyi de çalımlayarak golünü attı. İlk yarı 1-0 sona ererken 53'te ceza sahasında yaşanan karambolde Juan farkı ikiye çıkardı. Opoku 71'de ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Vites düşürmeyen İzmir takımında 78'de Romulo sahneye çıktı, 86'da da Victor Hugo ağları sarstı. Son sözü 90+6'da İsmail Köybaşı söyledi. Kasımpaşa ise isabetli şut atamadan mücadeleyi tamamladı. Bu sezon evinde hiç mağlup olmayan Stoilov'un ekibi, sahasında üst üste 8. müsabakasından galip ayrıldı.



STOILOV'A ÖDÜL

G.SARAY-GÖZTEPE maçının ardından "Kulüpler hakemlerle ilgili konuşmamalı. Hakemlerin gelişmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı" diyen İzmir ekibinin teknik direktörü Stanimir Stoilov'a, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fair-Play ödülü verdi.