Galatasaray’dan Mikautadze için flaş teklif! O rakam gözden çıkarıldı...

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Okan Buruk'un ilk tercihi olan Gürcü yıldız üç senedir sarıkırmızılı kulüp tarafından takip ediliyor. Lyon'da ilk 11'e giremeyen Mikautadze için 20 milyon Euro gözden çıkarıldı.

Fransız ekibi, bu teklife olumlu yaklaştı. Galatasaray cephesi, Avrupa'dan talipleri olan 24 yaşındaki Mikautadze'yi ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Yıllık ücret isteğinin makul seviyeye gelmesi bekleniyor. Rennes'den Amine Gouiri başta olmak üzere listedeki diğer isimlerin durumu, Georges Mikautadze'nin cevabına göre belli olacak.