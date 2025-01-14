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Giriş Tarihi: 14.1.2025 14:49

Galatasaray'dan Mikautadze için flaş teklif! O rakam gözden çıkarıldı...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da da harekelilik başladı. Cimbom, hücum hattındaki alternatif isimlerini çoğaltmak istiyor. Yönetim bir süredir görüşmeler yaptığı Mikautadze için bir hamle daha yaptı. İşte sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı son teklif...

Galatasaray’dan Mikautadze için flaş teklif! O rakam gözden çıkarıldı...

Hakim Ziyech ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, hücum hattına takviye yapacak. Forvet, forvet arkası ve kenar forvet olarak oynayabilen Georges Mikautadze listenin ilk sırasında yer alıyor.

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Okan Buruk'un ilk tercihi olan Gürcü yıldız üç senedir sarıkırmızılı kulüp tarafından takip ediliyor. Lyon'da ilk 11'e giremeyen Mikautadze için 20 milyon Euro gözden çıkarıldı.

Fransız ekibi, bu teklife olumlu yaklaştı. Galatasaray cephesi, Avrupa'dan talipleri olan 24 yaşındaki Mikautadze'yi ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Yıllık ücret isteğinin makul seviyeye gelmesi bekleniyor. Rennes'den Amine Gouiri başta olmak üzere listedeki diğer isimlerin durumu, Georges Mikautadze'nin cevabına göre belli olacak.

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Galatasaray'dan Mikautadze için flaş teklif! O rakam gözden çıkarıldı...
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