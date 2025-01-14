Konyaspor’dan çok sert tepki

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. Fenerbahçe'ye değil hakemlere yenildiklerini vurgulayan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı: "Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil! Anadolu kulüplerinin canı yanıyor. Dün (önceki gün) Fenerbahçe kulübü fragman yayınladı. Bugünü (dünü) işaret ettiler galiba. Korner olmayan pozisyondan gol yedik. Bunlarla nereye kadar gideceğiz! Ceza sahasında atılan dirsek Kadıköy'de olsa, penaltı verilmeyecek miydi? Kostic'in en az 3 sarı kartı var. Dzeko'nun yaptığı hareket kırmızı kart. Maçı Fenerbahçeli futbolcular yönetse herhalde kendi takımlarını 2 kişi eksik bırakırlardı. Oyuncuların adaletlerine daha çok güveniyorum. Sahada hakem yok, VAR'da hakem yok! VAR hakemlerine ödenen ücretleri bari Anadolu takımlarına versinler, gelir elde edelim. Zaten zor şartlarda ayakta kalıyoruz."