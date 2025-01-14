Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan taraftara çağrı!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 36 puanla 3. sırada bulunan Samsunspor'de Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kırmızı-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

'Kümede kalma' parolası ile başlanan ligde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılarda Başkan Yıldırım da Avrupa kupalarına gönderme yaptı.

"TRİBÜNLERİ DOLDURALIM"

Avrupa için hazır olduklarını dile getiren Yıldırım, "O sene neden bu sene olmasın ki? Artık biz hazırız, ya siz? Artık biz inandık, ya siz? Siz de hazırsanız ve inandıysanız o zaman Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nu ve deplasman tribünlerini her maçta dolduralım. Haydi Büyük Samsunspor Taraftarı, tek yürek, tek ses olalım ve duysun Avrupa yaklaşmakta olan Samsun'un ayak seslerini" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede destek görürken, binlerce etkileşim aldı.