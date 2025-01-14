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Giriş Tarihi: 15.1.2025 00:53

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'de 6 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

İHA
Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
- Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı
- Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları
- Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları
- Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi
- Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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