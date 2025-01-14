Süper Lig’den 6 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı

- Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları

- Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları

- Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi

- Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

