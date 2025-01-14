Yeni kahraman Altay!

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında normal süresi 1-1 biten maçta Arsenal'i penaltılarla 5-3 elerken biri 90 dakikada diğeri ise seri atışlarda iki penaltı kurtaran Altay Bayındır, İngiliz medyası tarafından kahraman ilan edildi.Altay Bayındır, penaltı kurtarışlarıyla Manchester United'ın yeni kahramanı oldu.Altay, forması için mücadele ediyor.Altay Bayındır, Havertz'in penaltısını kurtararak Manchester United'ın penaltı atışlarındaki belirleyici faktörü oldu.Tottenham karşısında kornerden yediği gol sonrası alay konusu olmuştu. Şimdi ise "Kahramanımız."