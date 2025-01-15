Kazandıran adam

Kanatlara yapılan transferlere rağmen 36 yaşındaki Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin yine vazgeçilmezi oldu. Teknik direktör Jose Morinho'nun soldan alıp sağa monte ettiği Sırp yıldız, burada da coştu. Hücumda santrforların sustuğu Konya deplasmanında gecenin kahramanı olan Tadic, bu sezon sarı-lacivertlilerin en ihtiyaç duyduğu anda sahne alıprolüne büründü. Ligde Alanyaspor maçında (3-0) dublesiyle rakibinin fişini çeken deneyimli futbolcu,Son olarak Konya'da (3-2) Mert Müldür'e asist yapan Tadic, rakip savunmanın hatasıyla son sözü söyledi. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin aldığı iki galibiyette de başrolde yer aldı. Eski takımı Twente'yi (1-0) golüyle, Slavia Prag'ı (2-1) asistiyle nakavt ederek grupta takımının son 24 umudunu artırdı.