Kostic’ten haber aldı

Brezilya ekibi Sao Paulo altyapısında futbola başlayan Tuta, ardından rotasını Almanya'ya çevirdi ve Eintracht Frankfurt'a imza attı.1.85'lik boyu ile hava hakimiyetinde başarılı olan futbolcu, sağ stoper ve sağ bek olarak daha etkili olabiliyor. Bu sezon 22 maçta sahaya çıkıp 1 gol atan Tuta, ayrıca ön libero olarak da görev alabiliyor. Tuta, F.Bahçe forması giyen Kostic ile de Frankfurt'tan takım arkadaşı. Tecrübeli oyuncunun, transfer öncesi Kostic'i arayarak F.Bahçe ve İstanbul hakkında bilgiler aldığı öğrenildi.