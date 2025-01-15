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Giriş Tarihi: 15.1.2025 13:04 Son Güncelleme: 15.1.2025 13:04

Luis Figo Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü yağdırdı!

Portekizli dünyaca ünlü efsane futbolcu Luis Figo, İtalya'nın Floransa şehrinde bir etkinlikte yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan övgü ile bahsetti.

Luis Figo Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız’a övgü yağdırdı!

İtalya Floransa'da düzenlenen 107. Uluslararası Pitti Uomo Fuarı'nda markasının yeni koleksiyonunu tanıtan Luis Figo, burada açıklamalarda bulundu.

Figo, Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli kulüplerde oynayan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

"HAKAN DEĞERLİ VE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

İnterli eski futbolcu Figo, Inter'in her zaman kazanmaya aday olduğunu belirterek, "Inter, İtalya'nın en güçlü takımlarından biri. Kazanmaya devam etmek ve hedeflerine ulaşmak için yeterli kaliteye sahip. Hakan Çalhanoğlu'nun ise Inter için değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

Figo, Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız hakkında ise "Onlar kaliteli ve çok başarılı oyuncular. Ancelotti gibi tecrübeli bir hocanın kanatları altında Arda'nın sabırlı olması ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Geleceği parlak ve çok başarılı. Kenan da yetenekli ve 10 numaranın kıymetini bilmeli" ifadelerini kullandı. (TRT Spor)

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Luis Figo Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü yağdırdı!
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