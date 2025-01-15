Son dakika: Fenerbahçe’de Livakovic şoku!

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi. Maçın son anlarında sakatlık problemi yaşayan deneyimli file bekçisinin son durumu belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpte yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Dominik Livaković, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Livakovic'in 16 Şubat tarihindeki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına yetişmesi planlanıyor.