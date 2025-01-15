Son dakika haberi: Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor'da devre arası transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Bordo-mavili kulüp, Enis Bardhi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Yapılan anlaşmaya göre Bardhi'ye herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği de aktarıldı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Enis Bardhi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Umut Bozok, Stefano Denswil ve Mislav Orsic ile birlikte kadro dışı kalmış ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu.