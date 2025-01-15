Son dakika haberi: Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor'da devre arası transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Bordo-mavili kulüp, Enis Bardhi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
TAZMİNAT ÖDENMEYECEK
Yapılan anlaşmaya göre Bardhi'ye herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği de aktarıldı.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Enis Bardhi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Umut Bozok, Stefano Denswil ve Mislav Orsic ile birlikte kadro dışı kalmış ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 15, 2025
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. pic.twitter.com/Pywu4RU2dW