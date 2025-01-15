Süper Lig’in yenileri!

Hatayspor Murat Şahin, Antalyaspor ise Emre Belözoğlu ile sezonun ikinci yarısına başlayacak. 18 haftada tek galibiyetle 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor,
sezona Rıza Çalımbay'la başlamış, yolların ayrıldığı 9 Eylül tarihinden sonra sahaya Özhan Pulat'la çıkmıştı. Hatayspor, 2013'ten bu yana Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Murat Şahin'le 1.5 yıllık anlaşma yaptı
. 18 maçta 5 galibiyet alan ve 22 puan toplayan Antalyaspor ise Alex de Souza ile yollarını ayırdı. Onlar da yine eski bir Fenerbahçeli olan Emre Belözoğlu ile anlaştı. 1.5 yıllık imza atan Belözoğlu, en son A.Gücü'nü çalıştırmıştı.