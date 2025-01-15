Süper Lig’in yenileri!

Hatayspor Murat Şahin, Antalyaspor ise Emre Belözoğlu ile sezonun ikinci yarısına başlayacak.sezona Rıza Çalımbay'la başlamış, yolların ayrıldığı 9 Eylül tarihinden sonra sahaya Özhan Pulat'la çıkmıştı. Hatayspor,. 18 maçta 5 galibiyet alan ve 22 puan toplayan Antalyaspor ise Alex de Souza ile yollarını ayırdı.