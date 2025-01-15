Tazminatı yüksek hoca getirmeyeceğiz

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, teknik direktör çalışmalarıyla ilgili TRT Spor'a bilgi verdi. Beşiktaş'ın geleceğini yazacak bir hoca arayışında olduklarını aktaran Daltaban, "Çok yüksek tazminatlarla göndermek zorunda kalacağımız bir hoca ile anlaşmayacağız. Panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlamanın içindeyiz" diye konuştu. Takımın eksiklerini bildiklerini de aktarırken "Yerinde transferler yapmayı planlıyoruz. Ara transfer dönemi zordur" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kulüp, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst'a toplam 4.5 milyon Euro (164 milyon TL) tazminat ödemişti.