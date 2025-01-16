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Giriş Tarihi: 16.1.2025 12:57 Son Güncelleme: 16.1.2025 12:57

Beşiktaş'ta Chamberlain ve Onana’ya talip çıktı!

Beşiktaş'ın orta saha rotasyonunda bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Jean Onana'ya talip çıktı. İki futbolcunun menajerleri, görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş’ta Chamberlain ve Onana’ya talip çıktı!

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlıların devre arasında takımdan ayrılmasını beklediği isimlerin başında Jean Onana ve Alexander-Oxlade Chamberlain geliyor. Bu iki oyuncuya da talipler çıkmaya başladı.

ONANA FRANSA'YA CHAMBERLAIN İNGİLTERE'YE

Onana'ya Fransa Ligue 1'de yer alan Nantes talip oldu. Chamberlain'i ise yaz döneminde olduğu gibi Sheffield United istiyor. İki futbolcunun menajerleri de ilgili kulüplerle görüşmelerini devam ettiriyor.

SANTRFOR VE KANAT TRANSFERİ GÜNDEMDE

Beşiktaş yönetimi, iki yabancı ile yollarını ayırarak santrfor ve kanat takviyesi yapmak istiyor.

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Beşiktaş'ta Chamberlain ve Onana’ya talip çıktı!
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