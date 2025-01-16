İlhan Palut: "Attila Szalai ile görüştüm"

Süper Lig'in 20'nci haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir FK'ya konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman öncesinde yeşil- mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

Konuşmasına ilk yarıyı değerlendirerek başlayan Palut, "Çok dalgalı bir performansımız vardı. İstikrar konusunda zorlandık. Periyot periyot ivmemiz bazen yukarıya bazen aşağıya doğru devam etti. Özellikle ligin 2'nci haftasından sonraki 5 karşılaşma bizim için hayal kırıklığı olarak geçen bir periyot oldu. Bu durumu sonra toparladık. En azından nötr duruma getirebildik. Bundan bir önceki 4 maça baktığınız zaman, ilk periyot kadar acımasız olmasa da biraz duraklamalı ve hafif tempo giden bir süreci tamamladık. Son oynadığımız Hatayspor maçıyla ilk yarıyı tamamladık. Sonlara baktığınız zaman, daha iyisini yapıp daha fazla puan toplamak isterdik. Ama oyun olarak baktığınız zaman ligin gol beklentisi ile ürettiği skor anlamındaki en negatif farka sahip takım Çaykur Rizespor. Tersten baktığınız zaman rakibin gol beklentisi ile yediği gol anlamında da yine en yüksek takımlardan bir tanesi de Rizespor. Oyunun genelinde sahaya belli bir şablon, karakter koyabilmişiz. Ama hem 3'üncü bölgede üretim hem de beklenenden fazla gol yememiz belki o negatif periyotlarla bizi karşılaştırdı. İlk yarı o kadar kötü başladık ki, biraz toparlayabildik diyebilirim. Ama genel olarak baktığımızda biz bunun daha iyisini yapabilirdik" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR LİGİN KALBUR ÜSTÜ TAKIMLARINDAN"

Başakşehir FK karşılaşmasını değerlendiren İlhan Palut, "Her deplasman çok zor. Başakşehir ligin kalbur üstü takımlarından. Bence sahada iyi bir futbol olacak. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Rakibin iç saha performansı iyi. Güçlü oyuncuları var. Ama bize artık bir istikrar yakalamak istiyoruz. Bunu Hatayspor maçıyla başlatmış olmayı umuyoruz. İkinci yarıya başlıyor, ilk yarıda daha iyi bir ikinci yarı hayal ediyoruz. Başakşehir'de bunu ilk ayağı. Tüm gücümüzle mücadelemizi vereceğiz" dedi.

"ATTILA SZALAI AVRUPA'DA KALMAK İSTEDİ"

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Macar savunmacı Attila Szalai ile görüştüğünü söyleyen Palut, "Attila Szalai ile görüştüm. Ama daha çok Avrupa'da kalmak istedi. Onun dışındaki söylenilen isimlerin Rizespor ile ilgili bağlantılarını ilk kez duyuyorum. 14 yabancı oyuncumuz var. Biz şu anda 2 tane yabancı oyuncu transferi yapmak istiyoruz. Buradaki mevkilerde bir defansa takviye bir de hücumun çeşitli bölgelerinde oynayabilecek bir kanat oyuncusu kadromuza takviye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BU DURUMA GELMESEYDİK DİYORUM"

Yabancı VAR ile ilgili düşüncelerini de aktaran Palut "Ben ara ara konuşuyorum ve sonra keşke VAR ve hakem performanslarına değinmeseydim diyorum. Ben çözümünü kendi adıma buldum; hakemi maç günü öğreniyorum. 2 saat sonra maçın kimi yöneteceğini orada anlıyorum. Kendimi bu konudan biraz konsantrasyon olarak sıyırmak istiyorum. Yabancı veya Türk VAR hakemi diye bunu hiç düşünmedim. Ama ben, bizim hakemlerimiz VAR'daki karar mekanizmasını çok doğru ve adaletli bir şekilde uygulayabileceklerine inanıyorum. Aslında ilk duyduğumda 'buna ne gerek var keşke bu duruma gelmeseydik' de diyorum. Bu konuda yine umudumu koruyorum" şeklinde konuştu.