Manchester United son nefeste! Amad Diallo’dan hat-trick...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United evinde Southampton ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda Ugarte'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 soyunma odasına geride giden Kırmızılar ikinci yarıya baskılı başladı.

Aradığı golleri 82. ve 90 ve 90+4. dakikada Amad Diallo'nun hat-trick ile bulan Manchester United, mücadeleyi de 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Kırmızılarda Altay Bayındır yedek kulübesinde yer aldı.

Diallo'nun yaptığı hat-trick 2021 yılında Cristiano Ronaldo'dan sonra United forması ile yapılan ilk üçleme oldu.

Bu sonuçla Manchester United puanını 26'ya yükselterek 12. sırada yer alırken, Southampton 6 puanla son sırada yer aldı.