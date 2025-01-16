Süper Lig’de 20’nci haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 20'nci haftası yarın oynanacak Hatayspor – Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadelede görev alacak hakemler de belli oldu.
Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez hakem ataması yapılırken, haftanın maçların görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın
18 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Başakşehir FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam
19 OCAK PAZAR:
13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Eyüpspor - Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 OCAK PAZARTESİ:
20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük