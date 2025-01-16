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Giriş Tarihi: 16.1.2025 15:32

Süper Lig’de 20’nci haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 20.haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez hakem ataması yapıldı.

DHA
Süper Lig’de 20’nci haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 20'nci haftası yarın oynanacak Hatayspor – Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadelede görev alacak hakemler de belli oldu.

Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez hakem ataması yapılırken, haftanın maçların görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın

18 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Başakşehir FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

19 OCAK PAZAR:

13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Eyüpspor - Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 OCAK PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

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Süper Lig’de 20’nci haftanın hakemleri açıklandı!
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