3 isme görev yok!

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası bugün Mersin'de lider Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak maçla başlayacak. VeTAS destekli ilk atamalar yapıldı. Yapay zeka, 19. haftada 3 Büyükler'in karşılaşmalarını yöneten 3 hakemi de görev dışında bıraktı. Beşiktaş-Bodrum maçını yöneten Mehmet Türkmen, Konya-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalan Direnç Tonusluoğlu ve Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasındaki yönetimiyle tartışılan Atilla Karaoğlan'a maç verilmedi.

Geçen hafta Hatay-Rize maçında görev yapan ancak atletik testi geçemeyen Erkan Özdamar da liste dışı kaldı. 19. haftadan Zorbay Küçük (Kayseri-Samsun), Muhammet Ali Metoğlu (Sivas-Alanya), Cihan Aydın (Trabzon-Antalya) yapay zekâdan üst üste görev almayı başaran 3 hakem oldu.