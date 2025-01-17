Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan yabancı VAR tepkisi!

Süper Lig lideri Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçta tartışmalı kararlara imza atan Belçikalı VAR hakemi hakkında konuştu.

''YABANCI HAKEMİN TÜRK HAKEMDEN FARKI YOK''

Buruk maç hakkında, "İkinci yarı maçı kazanmak için çok fazla pozisyona girdik. Çok gol atabilirdik ikinci yarıda ama top bir türlü girmedi. Kötü tercihlerimiz oldu, daha iyi tercihler yapabilseydik 5-6 tane daha net gol pozisyonuna girebilirdik. Böyle maçlar olacak, böyle hatalar olacak. 17 deplasman kazandık, bugün kazanamadık. Geçen sene de burada kaybetmiştik. Tabii ki buna üzülüyoruz, canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ama önde olan taraf biziz. Kendimize güveneceğiz, daha iyi düşüneceğiz, daha çok konsantre olacağız."

"Böyle maçlar olacak, böyle hatalar olacak. 17 deplasman kazandık, bugün kazanamadık. Geçen sene de burada kaybetmiştik. Tabii ki buna üzülüyoruz, canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ama önde olan taraf biziz. Kendimize güveneceğiz, daha iyi düşüneceğiz, daha çok konsantre olacağız. İlk yarıda bir penaltı pozisyonu vardı, rakibin elle oynadığı. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu pozisyon penaltıdır. Onların da Türk hakemlerinden hiç farkı yok. Türk hakemlerini nasıl eleştiriyorsak yabancı VAR hakemleri de eleştiriden nasibini alacak." ifadelerini kullandı.