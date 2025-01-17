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Giriş Tarihi: 17.1.2025 18:57 Son Güncelleme: 17.1.2025 19:11

Galatasaray, Hatayspor deplasmanında! Cimbom'un ilk 11'i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Maçın detaylı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Hatayspor deplasmanında! Cimbom’un ilk 11’i belli oldu...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Saat 20:00'de Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

VAR'DA BELÇİKALI BOTERBERG OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu hafta itibariyle yabancı VAR'ın görev yapacağını açıklamıştı. Süper Lig'de Hatayspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği 20. haftanın açılış karşılaşmasında VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Jan Boterberg olacak. Kerem Ersoy ise AVAR'da olarak görev yapacak.

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Galatasaray, Hatayspor deplasmanında! Cimbom'un ilk 11'i belli oldu...
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