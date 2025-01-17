Galatasaray, Hatayspor deplasmanında! Cimbom’un ilk 11’i belli oldu...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Saat 20:00'de Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen
23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
4 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
VAR'DA BELÇİKALI BOTERBERG OLACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu hafta itibariyle yabancı VAR'ın görev yapacağını açıklamıştı. Süper Lig'de Hatayspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği 20. haftanın açılış karşılaşmasında VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Jan Boterberg olacak. Kerem Ersoy ise AVAR'da olarak görev yapacak.