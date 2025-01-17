Hakem atamaları yapay zekâdan!

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, 2 Ocak'ta yazdığı yazı ile 20. hafta itibariyla hayata geçmesi planlanan yeni uygulamaya mercek tutmuş, atamaların yapay zekâ verilerine göre olacağını belirtmişti. TFF dün resmi sitesinden bir açıklama yaparak Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "20. haftadan itibaren Süper Lig ve 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS (Veri tabanlı atama sistemi) yöntemiyle belirlenecek. Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak sistemi yerinde inceleyebileceklerdir."

MHK'DA İKİ AYRILIK BİRDEN

MHK iki üyesinin istifa ettiğini de resmen dün duyurdu. Açıklamada, "Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır" denildi.